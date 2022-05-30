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Fransız gazeteci Ukrayna'da öldürüldü 0:00 / 0:00

İHA

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ediyor. Rus güçleri son olarak Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde sivilleri tahliye edecek aracı vurdu. Ukrayna basınının haberine göre bölgede tahliye haberi yapan Fransız gazeteci de Rus askerlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırının ardından açıklama yapan Luhansk Valisi Sergey Gayday, "Bugün zırhlı tahliye aracımız bölgeden 10 sivili alacaktı. Tahliye sırasında Rus askerleri saldırdı. Bir Fransız gazeteci boynundan yaralanarak hayatını9 kaybetti. Bir polis memuru da kaskı sayesinde kurtuldu. Tahliyeyi resmi olarak durduruyoruz" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Fransız gazetecinin öldürüldüğünü doğrulayarak "Fransa bir an önce soruşturma açılmasını talep ediyor" dedi.