Fransız gazetesi Liberation'un "Gazze'de Ramazan" isimli ırkçı karikatürü tepki topladı

Fransa'nın sol eğilimli gazetelerinden Liberation'un, İsrail'in aylardır ayrım gözetmeyen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Müslümanların kutsal ayı ramazanı konu edindiği ırkçı karikatürü tepki çekti.

Corinne Rey tarafından Liberation gazetesi için çizilen karikatürde, insani dramın yaşandığı Gazze'de ramazan ayının nasıl başladığı ele alındı.

"Gazze'de Ramazan" isimli karikatürde bir kadının, onun yanında dili dışarıda resmedilen bir çocuğun, enkazdan çıkan bir elin, öfkeli ve ağzından sular akan bir adamın ve ağzında kemik parçaları ile kaçışan farelerin yer aldığı görüldü.

REKLAM

Karikatürde ağzından sular akarak resmedilen ve öfkeli olduğu anlaşılan adamın; kemikleri kapan fareleri kovaladığı, kadının ise adama "gün batımından önce olmaz" dediği an resmedildi.

Sosyal medya kullanıcıları, her gün onlarca çocuğun İsrail'in zorla aç bırakması nedeniyle hayatını kaybettiği Gazze'de yaşanan insani dramı alaya alan karikatürü yoğun şekilde eleştirdi.

Bazı kullanıcılar karikatürün "Fransa'da İslam karşıtlığının" bir örneği olduğunu dile getirirken, bir grup da benzer bir karikatürün Ukrayna halkı için asla yapılamayacağını belirterek Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.