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Fransız Gerflor, Türk şirketi Yaktaş İnşaat'ın hakim hissedarı oldu

Esnek zemin kaplama tasarım ve üretiminde dünyanın en büyük firmalarından olan Fransız Gerflor, bugün Türkiye’deki varlığını genişletme yolunda önemli bir adım atarak Türk firması Yaktaş’ı satın aldığını duyurdu.

Fransız Gerflor, Türk şirketi Yaktaş İnşaat'ın hakim hissedarı oldu
HABERTURK.COM

Esnek zemin kaplama tasarım ve üretiminde dünyanın en büyük firmalarından olan Fransız Gerflor, bugün Türkiye’deki varlığını genişletme yolunda önemli bir adım atarak Türk firması Yaktaş’ı satın aldığını duyurdu.

Gruba dahil olan ve grup içerisinde geliştirilen markalar arasında Taralay, Taraflex, Mipolam, DLW, Connor Sport, Sport Court, SPM, Romus, Gradus yer alıyor.

İmzaların ardından açıklamada bulunan Gerflor SAS CEO’su Bertrand Chammas, “Bu anlaşma ile denizaşırı faaliyetlerimizi bir adım daha öteye taşımış ve Gerflor’un daha iyiye evrilmesi için yeni bir fırsat yakalamış olduk. Uzun bir geçmişe sahip, firmamıza bağlılığını ispat etmiş olan distribütörümüz ve deneyimli ekibinin grubumuza katılmasından son derece memnunuz. Önceliğimiz, önümüzdeki aylarda Türk firmasının bütün olarak Gerflor portföyünde gelişimine devam etmesini sağlamak ve daha fazla yerel yatırım fırsatlarını değerlendirmek olacaktır. Gerflor olarak yatırımlarımız ve dönüşüme yönelik girişimlerimizle Türkiye pazarına daha cazip ürün ve servis seçenekleri sunacağımızdan eminiz." dedi.

1995 yılında Yaktaş’ı kuran ve şu an Gerflor Türkiye’nin Başkanı ve hissedarı olan Artuk Yakut, anlaşma ile “2000 yılında, Gerflor’un tek yetkili Türkiye distribütörü olmuştuk. O günde dahi, bu güne geleceğimizden hiçbir şüphem yoktu ve bu anlaşma bunun kanıtıdır. Gerflor için güzel, Türkiye pazarı için büyük bir adım.” şeklinde konuştu.

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