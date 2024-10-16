Fransız kolonide 'hayat pahalılığı' ayaklanması: Ek güvenlik güçleri sevk edildi

Karayipler'de yayın yapan RCI radyosunun polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Fransız hükümeti Ada'ya ilave güvenlik güçleri gönderdi. Kaynaklar 300'den fazla polis ve jandarmanın hafta sonu itibarıyla Ada'ya ulaştığını söyledi.

Fransız güvenlik güçleri Martinik'te hayat pahalılığına karşı 1,5 aydır devam eden gösterileri güç kullanarak bastırmayı sürdürürken, Martinik Valiliği son 48 saattir Ada'da durumun "kontrol altında" olduğunu kaydetti.

Güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahalesine sahne olan bazı yolların kullanıma kapatılması nedeniyle Ada'nın merkezinde ve kuzeyinde kara ulaşımı aksadı. Bazı bölgelerde okul servisleri de hizmet veremedi.

REKLAM Ada yetkilileri, protestolar nedeniyle ilk ve ortaokullarda ara verilen eğitime bugünden itibaren kademeli dönüş yapılacağını açıkladı. Martinik'te yerel sendika ve dernekler, Ada sakinlerinin günlük hayatını derinden etkileyen enflasyona karşı acil önlemler alınmasını istiyor. Yerel temsilciler ve Martinik yönetimi yetkililerinin, protestolara neden olan temel gıda fiyatlarını düşürmek için bugün yeniden masaya oturması bekleniyor. Martinik Valiliği Ada'ya ilave polis gönderileceği haberlerini yalanlamıştı Fransız sömürgesi Martinik'te yüzlerce eylemci, Paris hükümetinin protestoları bastırmak için adaya ek yüzlerce polis göndereceğine ilişkin haberlerin sosyal medyada yayılmasının ardından 10 Ekim'de Fort-de-France Havalimanı'ndaki pistte gösteri yapmıştı.

Uçakların iniş yapmasını engelleyen göstericiler ve polis arasında yaşanan arbedenin ardından, havalimanı kapatılmış ve Fort-de-France Havalimanı'na inmesi beklenen 3 uçağın rotası değiştirilmişti. Uçaklar, Fransa'nın bölgedeki bir başka sömürgesi olan Guadeloupe'a yönlendirilmişti. REKLAM Martinik Valiliği, adaya ek yüzlerce polisin gönderileceğine ilişkin sosyal medyada yayılan haberleri yalanlamıştı. Martinik'te hayat pahalılığına karşı gösteriler Fransa'nın, Karayipler'deki sömürgesi Martinik ile arasında yaklaşık 6 bin 800 kilometre mesafe bulunuyor. 17. yüzyılda Fransız vesayeti altına giren Martinik'te, eylül ayının başından bu yana hayat pahalılığına ve fahiş gıda fiyatlarına karşı gösteriler başlatılmıştı.