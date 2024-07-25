Fransız koşucunun Olimpiyatların açılış törenine başörtüsü ile katılmasına izin verilmemesi tepki topladı

Fransa'yı 4x400 metre bayrak yarışı müsabakalarında temsil edecek Sounkamba Sylla'nın geçen hafta sosyal medya hesabından başörtüsü taktığı için açılış törenine katılmasına izin verilmediğini duyurması üzerine tepkiler büyüdü.

Sporcular ve sosyal medya kullanıcıları Fransız hükümetine eleştiriler yöneltirken, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera CNN'e verdiği röportajda sporcunun açılış törenine katılması için bir "çözüm" bulunduğunu belirtti.

Bakan Oudea-Castera "Yasa bu ve bizim yasalara uymamız gerekir ve ülkenizi temsil eden bir sporcu olduğunuzda örnek teşkil etmeniz gerektiğini o (Sylla) çok iyi anlıyor." ifadesini kullandı.

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Bakan Oudea-Castera Fransız sporcu ile "dini bir sembol olarak nitelenemeyecek başka bir şey giyebileceği" konusunda konuştuklarını ve bu konuda uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Öte yandan Fransa Olimpiyat Komitesi, açılış törenine katılması için kendisinden şapka takması istenen Sylla'nın teklifi kabul ettiğini açıkladı. Fransız koşucu Sylla ise konuya ilişkin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılabilmem için nihayet uzlaştık." ifadesi yer aldı.

Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemekten sorumlu organizasyon olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) bu kapsamda bir kısıtlaması olmamasına rağmen, Fransa olimpiyatlarda yarışacak milli takım oyuncularına başörtüsü yasağı uyguluyor.