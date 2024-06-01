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        Haberler Dünya Fransız lider Macron: Gazze'deki savaş sona ermeli | Dış Haberler

        Fransız lider Macron: Gazze'deki savaş sona ermeli

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aylardır İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:53
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        Macron: Gazze'deki savaş sona ermeli
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        Macron, X hesabından Fransızca, İngilizce, Arapça ve İbranice yaptığı paylaşımlarda, Fransa'nın ortaklarıyla bölgedeki herkes için barışın ve güvenliğin sağlanması için çalıştığını bildirdi.

        Bölgede iki devletli çözüm ve barış konusunda çalışmak için rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Macron, "Gazze'deki savaş sona ermeli. ABD'nin kalıcı barış için teklifini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Biden, bir kalıcı ateşkes planı açıklamıştı. İsrail ise Hamas'ın 'yok edilmesi' haricindeki hiçbir şarkı kabul etmeyeceğini bildirmişti.

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