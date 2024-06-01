Fransız lider Macron: Gazze'deki savaş sona ermeli

Macron, X hesabından Fransızca, İngilizce, Arapça ve İbranice yaptığı paylaşımlarda, Fransa'nın ortaklarıyla bölgedeki herkes için barışın ve güvenliğin sağlanması için çalıştığını bildirdi.

Bölgede iki devletli çözüm ve barış konusunda çalışmak için rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Macron, "Gazze'deki savaş sona ermeli. ABD'nin kalıcı barış için teklifini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, bir kalıcı ateşkes planı açıklamıştı. İsrail ise Hamas'ın 'yok edilmesi' haricindeki hiçbir şarkı kabul etmeyeceğini bildirmişti.