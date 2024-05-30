Fransız meclisinde Filistin bayrağı açtığı için men cezası alan milletvekili AİHM'ye başvurdu

Fransız Ulusal Meclisi'nde Filistin bayrağı açtığı için meclisteki görevlerinden 15 günlüğüne men edilen muhalif milletvekili Sebastien Delogu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Bouches-du-Rhone milletvekili Delogu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "sömürgeleştirilmiş ve katledilmiş bir halkın bayrağını açtığı için" yaptırıma uğramasının "otoriter rejime yakışır" bir durum olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini işaret ederek "Barış sesleri ölmekte olan bir gücün yasaklarına, çağırmalarına ve şiddetine maruz kalıyor." ifadesine yer veren Delogu, Filistin bayrağı açtığı için 15 gün Ulusal Meclisten men edilmesine ilişkin AİHM'e başvurduğunu belirtti.