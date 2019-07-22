Fransız mucit, orduya satmayı amaçladığı uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçme denemesi yapacak

14 Temmuz Bastille Günü törenlerinde geliştirdiği kaykayla uçan Fransız mucit Franky Zapata, bu hafta İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçmeyi deneyeceğini açıkladı.

Eski bir jet-ski şampiyonu olan 40 yaşındaki Zapata denemeyi, Manş Denizi'ni uçakla geçen ilk kişi olan Fransız mucit Louis Bleriot'nun tarihi uçuşunun 110. yıldönümü olan Perşembe günü gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bleriot, 25 Temmuz 1909'da Fransa'nın Calais kentinden İngiltere'nin Dover Limanı'na uçarak, uçakla Manş'ı uçakla geçen ilk kişi olmuştu.

Yarı yolda yakıt ikmali yapacak

Zapata, Calais yakınlarındaki Sangatte'ten Dover yakınlarındaki St. Margaret's Körfezi'ne 20 dakikada ulaşmayı hedefliyor.

Zapata yarı yolda yakıt ikmali yapacak zira"Flyboard Air" adını verdiği, beş mini turbo motorla çalışan kaykayı havada en fazla 10 dakika kalabiliyor. Kaykay, kerosenle çalışıyor.

Saatte 190 kilometreye çıkabilen kaykay deneme sırasında en fazla 140 kilometreye çıkacak.

'Başarı şansım yüzde 30'

Zapata, Fransız Le Parisien gazetesine denemede başarı şansının yüzde 30 olduğunu söyledi.

Bastille Günü kutlamalarında Champs-Elysees bulvarında yaptığı gösterinin buna göre "çok kolay olduğunu" belirten Zapata "Gösteride makinemin kapasitesinin yüzde üçünü kullandım. Manş'ı geçebilmem için yüzde 99'a ihtiyacım var" diye konuştu.

Denizcilik idaresi 'tehlikeli' dedi, sivil havacılık onay verdi

Zapata'ya göre denizcilik idaresi yetkilileri, yakıt ikmali için Manş'ın ortasında bir gemi bekletilmesinin kanalı kullanan diğer gemiler için riskli olacağını söyleyerek denemenin yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Manş Denizi, dünyanın en işlek denizcilik hatlarından biri.

Ancak sivil havacılık idaresi Zapata'ya onay verdi.

Bir sivil havacılık yetkilisi denemeyi yasaklamadıklarını ancak herhangi bir sorun çıkması ihtimaline karşı Fransız sahil koruma ekiplerini bilgilendirmesini istediklerini söyledi.

'Mantıksal açıklaması olmayan bir karar'

Zapata başlangıçta, biri Fransız karasularında, biri de İngiltere karasularında olmak üzere iki kez yakıt ikmali yapmayı düşündüklerini ancak sonradan sadece yarı yolda bir ikmalde karar kıldıklarını belirterek "Bu, işimi 10 kat daha zorlaştırdı. Tamamen keyfi ve mantıksal açıklaması olmayan bir karar" dedi.

Denemenin saati o günkü hava koşullarına göre belirlenecek. Yakıt ikmalinin nasıl olacağı da henüz kesinleşmedi.

İlk seçenek Zapata'nın Manş'ın ortasında bekleyecek bir gemiye inerek yakıt ikmali yapması.

İkinci seçenek ise yakıt ikmalinin Zapata geminin üzerinde dolanırken yerle temas etmeden yapılması.

Zapata, ikinci seçeneğin daha riskli olduğunu ancak "Manş'ı gerçekten uçarak geçtim' diyebilmesinin bunu gerektirdiğini söyledi.

Fransız ordusunda yedek asker olan Franky Zapata, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer Avrupalı liderlerin katıldığı törende elinde bir tüfekle uçmuştu.

Fransız ordusu kaykayı deneyecek

Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, ordunun kaykayı, lojistik ya saldırı platformu olarak deneyeceğini açıklamıştı.

Zapata adlı şirketin CEO'su olan Franky Zapata, evinin garajında geliştirdiği kaykayla Aralık'ta ordudan 1,3 milyon Euro'luk sipariş almıştı.

"Flyboard Air" "Geleceğe Dönüş" filminde Michael J. Fox'un canlandırdığı Marty McFly'ın kullandığı kaykaya benzerliğe dikkat çekiyor.

Fransa'da Bastille kutlamalarında 'uçan asker' gösterisi