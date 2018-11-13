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Fransız Ordusundan Trump'a gönderme!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 1'inci Dünya Savaşı'nın sona erişi ve ateşkesin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerinde yağmur nedeniyle Fransa'da katılacağı anma törenine katılmayı reddetmesi üzerine tepki toplamaya devam ediyor. ABD vatandaşlarının da tepki gösterdiği bu duruma Kanada Başbakanı Justin Trudeau'da göndermede bulunmuştu. Son olarak Fransız ordusuna ait Twitter hesabından paylaşılan gönderide Trump eleştirildi.

13.11.2018 - 15:19 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Pazartesi günü twitter hesabından paylaşım yapan Fransız Ordusu,  1'inci Dünya Savaşı'nın sona erişi ve ateşkesin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerine yağmur sebebiyle katılmayan ABD Başkanı Donald Trump'a atıfta bulundu.

Eğilerek tel örgülerin altından geçen bir asker fotoğrafı, "Yağmur yağsa da önemli değil. Motivasyonumuzu koruyoruz."mesajı ile paylaşıldı.

 Fransız ordusunun söz konusu Twitter paylaşımı normal paylaşımlarından daha fazla etkileşim aldı ve birçok yorumcu bunu Trump'ın yağmur nedeniyle programını iptal etmesine bir cevap olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Trump'ın yağmur nedeniyle mezarlık ziyaretini iptal etmesi büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada çok sayıda kişi Trump'ın Amerikan askerlerinin 'onurunu kırdığı' yorumlarını yapmıştı. Sosyal medya kullanıcıları ABD eski Başkanı Barack Obama'nın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yağmur altında yaptıkları konuşmaları paylaşarak göndermede bulunmuştu.

Fakat sonrasında Fransız Ordusunun twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yanlış anlaşılmalara sebep olduğumuz için özür dileriz, yağmur yağsa bile bu askerlerimiz günlük rutinidir!" diyerek bu paylaşımın ABD Başkanı'na yönelik olmadığını belirtti.

KUZEY KORE'NİN TRUMP GÖNDERMESİ ABD'Yİ KARIŞTIRMIŞTI

Donald Trump'ın Fransa'daki anma törenine katılmaması üzerine Kuzey Kore'de yayın yapan DRPK Haber Servisi "Yüce Lider Kim John-Un’un yağmurdan korkmadığını" belirten bir tweet yayınlamıştı.

Paylaşılan bu tweet üzerine Obama dönemi BM elçisi Samantha Power ve eski ABD'nin Rusya Büyükelçisi Michael McFaul, Kuzey Kore'nin resmi Twitter hesabından oluşan bir parodiye düşerek, Kim Jong-un'un ABD Başkanı'na karşı duydukları övgüyü geri çekmişti. Bu habere twitter hesabından cevap veren McFaul " Kuzey Kore liderine aşık olduğunu söyleyen bir lider hakkında konuşuyorsunuz. Şaşırtıcı" şeklinde yorumda bulunmuştu.

DRPK Haber Servisi'nin sahte haberler yaptığını bilmeyen tecrübeli iki eski diplomat kullanıcılar tarafından "cahil" olarak nitelendirilmişti.

 

 

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