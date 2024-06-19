Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fransız oyuncu Anouk Aimee hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Fransız oyuncu Anouk Aimee hayatını kaybetti

        'La Dolce Vita' ve 'A Man and a Woman' gibi filmlerle tanınan Fransız oyuncu Anouk Aimee, 92 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 16:35 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fransız oyuncu Anouk Aimee yaşamını yitirdi. Aimee'nin ölümünü, yazar ve yönetmen Nikos Papatakis ile olan evliliğinden doğan kızı Manuela Papatakis duyurdu.

        2

        Manuela Papatakis; "Kızım Galaad ve torunum Mila ile birlikte annem Anouk Aimee'nin aramızdan ayrılışını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Paris'teki evinde vefat ettiğinde onun yanındaydım" dedi.

        3

        ANOUK AIMEE KİMDİR?

        Gerçek adı Françoise Sorya Dreyfus olan Anouk Aimee, 27 Nisan 1932’de Paris’te doğdu. Henüz 14 yaşındayken 'The House Under the Sea' filminde küçük bir rol üstlendi. Sonrasında filmdeki karakteri 'Anouk'u takma ismi olarak kullanmaya başladı. Birçok filmde boy gösteren ünlü isim, "A Man and a Woman" filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterildi.

        #Anouk Aimee
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        En acı doğum günü! "Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz"
        En acı doğum günü! "Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz"
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!