Fransız sanatçıdan Hatay'daki bahçeye kardeşlik eseri
Fransız sanatçı Saype, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da ortadan ikiye bölünen zeytin bahçesine kardeşlik eseri yaptı
Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’da ünlü Fransız Arazi Sanatçısı Saype, dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde enkaz üzerine 700 metrekare alanda dev eser çizmişti.
Sanatçı aynı kardeşlik eserini kömür ve tebeşirle bu kez de depremde devasa yarık oluşan zeytin bahçesine çizdi.
Saype, Samandağ'ın Çubukçu Mahallesi'ndeki 5 dönümlük zeytinlikte devasa yarığın yanına iki elin birbirini tutuğu kardeşlik eserini yaptı.