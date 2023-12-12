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        Haberler Yaşam Fransız sanatçıdan Hatay'daki bahçeye kardeşlik eseri

        Fransız sanatçıdan Hatay'daki bahçeye kardeşlik eseri

        Fransız sanatçı Saype, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da ortadan ikiye bölünen zeytin bahçesine kardeşlik eseri yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:22
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        Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’da ünlü Fransız Arazi Sanatçısı Saype, dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde enkaz üzerine 700 metrekare alanda dev eser çizmişti.

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        Sanatçı aynı kardeşlik eserini kömür ve tebeşirle bu kez de depremde devasa yarık oluşan zeytin bahçesine çizdi.

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        Saype, Samandağ'ın Çubukçu Mahallesi'ndeki 5 dönümlük zeytinlikte devasa yarığın yanına iki elin birbirini tutuğu kardeşlik eserini yaptı.

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        750 metrekare alanda doğal pigmentlerden oluşan eserin “Hatay’da Duvarların Ötesi” projesi çerçevesinde birlik ve beraberlik için yapıldığı belirtildi.

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        #depremde ortadan ikiye ayrılan bahçe
        #fransız sanatçı
        #kardeşlik eseri
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