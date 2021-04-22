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Fransız şarap tadımcıları aşıda öncelik istiyor

Koronavirüs nedeniyle tat ve koku alma duyularını kaybeden şarap tadımcıları, Fransız şarap endüstrisini endişeye uğrattı. Burunlarını eğitmelerine rağmen bazı alt notaları algılamayan tadım uzmanlarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ve Başbakan Jean Castex'den aşıda öncelik istendi

Fransız şarap tadımcıları aşıda öncelik istiyor
Reuters

Bir seneden uzun süredir hayatımızda olan koronavirüsü atlatan pek çok kişi, tat ve koku alma duyusunu geri kazanmakta güçlük çekiyor.

Fransız şarap endüstrisi, Covid-19'un tat ve koku kaybı etkisinden dolayı endişe duyuyor. Virüsle birlikte duyularında kayba uğrayan tadımcılar burunlarını yeniden eğitmeye çalışıyor.

Koronavirüs ile enfekte olan pek çok kişi gibi şarap tadım uzmanı Sophie Pallas da tat ve koku alma duyusunu kaybetti.

Pallas, Covid'19'a yakalandıktan sonra ananasın alt tonlarını almakta zorlandığını söyledi ve başından geçenleri şu cümlelerle anlattı:

"Kara delikte olmak gibiydi. Korkunç bir histi, duyularımı tamamen kaybettim."

KESKİN KOKULARLA BURNUNU EĞİTİYOR

Pallas, şarabın herhangi bir his, duygu ya da haz getirmeyi bıraktığını, tüm algılayabildiğinin alkol ve asidite olduğunu ekledi.

Tadım uzmanı virüsü atlattıktan sonra mutfağında soluğu alıp burnunu yeniden eğitmek için baharatların ya da kahve çekirdeklerinin kokusunu derinlemesine içine çekerek burnunu eğittiğini anlattı. Ancak şaraptaki bazı baskın notları kolay alsa da daha derin karmaşık tonlarda zorlandığını ifade etti.

"REFLEKSLERİMİ KEŞFETMEK ALTI AYIMI ALDI"

Ekim Covid-19'a yakalanıp entübe edilen şampanya üreticisi Charles Philipponnat da bu zorlu 'yeniden eğitim' sürecinden geçen isimlerden biri.

Yaklaşık 600 euroluk şaraplar satan Philipponnat hastalığı atlattıktan sonra kırmızı meyve ve çilek aromalarını kolayca tespit ettiğini ancak mandalina ve olgun turunçgillerin aromalarını almakta zorlandığını fark etti.

Duyularını yüzde 90 oranında geri kazandığını belirten Phillipponat "Reflekslerimi yeniden keşfetmek altı ayımı aldı" dedi.

ANKET DÜZENLENDİ

Önoloji Birliği'nin (Şarap Bilimi Birliği) 2 bin 600 sektör çalışanıyla düzenlediği bir ankete göre Covid-19'a yakalanan şarap uzmanlarının üçte birinden fazlası tat ve koku alma kabiliyetlerinin etkilendiğini söyledi.

Sendika, bazı şarap tadımcılarının virüse yakalandıktan sonra kursları bıraktığını belirtti.

ÖNCELİK İSTEDİLER

Birlik başkanı Didier Fages, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ve Başbakan Jean ' yazarak, şarap tadımcılarının Covid-19 aşı sırasında öne alınmasını istedi.

Bir şarap tadımcısının tat veya koku duyularını yok etmenin ne anlama geldiği sorulduğunda, Fages şöyle yanıt verdi:

"Bu, bir müzisyenden enstrümanı olmadan çalmasını istemek gibi."

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