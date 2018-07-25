Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot'tan DEAŞ açıklaması

Fransız general Parisot, video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA'nın haberine göre, Suriye'de DEAŞ'ın elinde 30 kilometrekarelik bir alanın bulunduğunu belirten Parisot, Suriye'de "birkaç yüz" DEAŞ militanı kaldığını tahmin ettiklerini ve bu alanı DEAŞ'ın elinden almanın kısa süreceğini ifade etti.

Parisot, koalisyonun DEAŞ'tan alınan bölgelerde istikrar sağlama çalışmalarına ilişkin de öncelikli hedefin toprakların örgütün elinden tamamen alınması, sonrasındaki hedefin ise alınan toprakların DEAŞ tarafından tekrar ele geçirilmesinin engellenmesi olduğunu belirtti.

DEAŞ'ın elindeki toprakların alınmasının örgütün bölgeden silinmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Parisot, "DEAŞ'ın savaş gücü olarak bir daha geri gelmemesini sağlamalıyız. Bunu yapmak için bir taraftan Irak güvenlik güçlerini eğitiyoruz. Onlar çok başarılı. Diğer taraftan da Kuzey Suriye Savunma Gücü'ne (SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK) ve güvenlik güçlerine eğitim veriyoruz." diye konuştu.

AA muhabirinin "Kuzey Suriye Savunma Gücü'nün ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Bunlara ne tür eğitimler veriyorsunuz? Sınır güvenliği de bu eğitimlere dahil mi?" sorusuna Fransız general şu yanıtı verdi:

"Onlar Suriye Demokratik Güçleri'dir. Onların 'Güvenlik Güçleri' dediğimiz güçleri olacak. Çünkü savaş bittikten sonra, aynı şey Irak tarafı için de geçerli, askeri olarak elde ettikleri kazanımları pekiştirmeleri gerekir. Bu iş toprak almaya benzemez. Ben bir karacı değilim ama bir toprağı almakla onu tutmak farklıdır. Bu yüzden onlara toprağı elinde tutmaları konusunda eğitim veriyoruz. Bu eğitimde sınır güvenlik güçleri yer almıyor."

FRANSA DEAŞ MENSUBU VATANDAŞLARINI KABUL ETMİYOR

Bir gazetecinin onlarca DEAŞ mensubu Fransız vatandaşının Suriye'de tutuklu bulunduğunu hatırlatarak Paris'in bu militanları geri alıp almayacağını sorması üzerine Fransız Tuğgeneral "Fransa politika gereği onları geri istemiyor." açıklamasında bulundu.

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