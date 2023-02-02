Fransız turist çift Adıyaman'da köy hayatı yaşadı

Köy imamı Bedir Tekin ise konuşmasında, “Kendilerini ağırlamamızdan çok memnun oldular. Hala da kalmak istediklerini söylüyorlar. Bizim yakın ilgi ve alakamızdan, hürmetimizden dolayı gitmek istemediler. Biraz daha kalırsak ‘Müslüman oluruz' diyorlar” dedi. Misafirlerle çok iyi anlaştıklarını dile getiren Hanım Doğan ise, “Çok iyi anlaşıyoruz. Birlikte ev işleri yaptık. Onlar da bizim gibi mutlular. Misafirperverliğimizden çok memnun oldular, biz de onların kalmasından memnun olduk” diye konuştu.