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Fransız turist çift Adıyaman'da köy hayatı yaşadı

Adıyaman'ın Yenigüven köyünde misafir edilen Fransız Aile, çiğ köfte yoğurdu, inekleri yemleyip sağdı. Çift, köydekiler gibi giyinmeyi de ihmal etmedi

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İHA
  • Fransız turist çift Adıyaman'da köy hayatını yaşadı

    Nemrut Dağı'nı görmek için gelen Fransız çift ve bebekleri, hava şartları nedeniyle Nemrut Dağı'nı göremedi ancak, Adıyaman'da 4 gün boyunca köy hayatı yaşadı. İHA'nın haberine göre karavan ile ülkelerinden yola çıkan Annaelle Le Gall, Bastien Tardivel ve bebekleri Tıana Tardivel Le Gall, Nemrut Dağı'nı görmek için Adıyaman'a geldi.

     
  • Fransız turist çift Adıyaman'da köy hayatını yaşadı

    Kar yağışı ve hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle Nemrut Dağı yolundan geri dönen Fransız çift, Yenigüven köyünde durarak köyün çeşmesinden su doldurmak istedi. Köy Muhtarı Yusuf Doğan ve Cami İmamı Bedir Tekin, çeşmeden su dolduran Fransız turistleri ısınmaları için çaya davet etti. Çay davetini geri çevirmeyen Annaelle Le Gall, Bastien Tardivel çifti, muhtarın evinde misafir edildi.

     
  • Fransız turist çift Adıyaman'da köy hayatını yaşadı

    Birbirlerinin dillerinden anlamayan aileler telefondaki çeviri programı üzerinden birbirine anlamaya çalıştı. Muhtar ve ailesiyle kısa sürede kaynaşan Fransız Turistler geceyi Yenigüven köyünde geçirdi. Gösterilen misafirperverlik ve yakın ilgi nedeniyle, 4 gün boyunca muhtarın evinde misafir oldular.
  • Fransız turist çift Adıyaman'da köy hayatını yaşadı

    Adıyamanlı kadınların giydiği şalvarı giyen Annaelle Le Gall, onlar gibi başını bağladı. Ev işlerine yardım eden Annaelle Le Gall, muhtarın eşi Hanım Doğan ile birlikte inekleri yemleyip, onları sağdı. Bastien Tardivel ise Adıyaman'ın meşhur çiğ köftesi yoğurmayı öğrenerek, çiğ köftenin tadına baktı.
  • Fransız turist çift Adıyaman'da köy hayatını yaşadı

    Köy muhtarı Yusuf Doğan, çeşmeden su doldururken tanıştıkları Fransız turistleri evlerinde misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Fransız turistleri evimize davet ettik ve akşam kalmalarını istedik. Onlar da bu teklifimizi kabul etti. Bir oldu, iki oldu derken dört gündür misafir ediyoruz. Kendilerine verilen kıymet ve misafirperverliğimiz çok hoşlarına gitti. Hanımla tarlaya gittiler, ineği sağdılar. Türklerin misafirperverliğinden bahsettik. Onlarda Türklerin böyle olduğunu bilmediklerini söylediler” dedi.
  • Fransız turist çift Adıyaman'da köy hayatını yaşadı

    Köy imamı Bedir Tekin ise konuşmasında, “Kendilerini ağırlamamızdan çok memnun oldular. Hala da kalmak istediklerini söylüyorlar. Bizim yakın ilgi ve alakamızdan, hürmetimizden dolayı gitmek istemediler. Biraz daha kalırsak ‘Müslüman oluruz' diyorlar” dedi. Misafirlerle çok iyi anlaştıklarını dile getiren Hanım Doğan ise, “Çok iyi anlaşıyoruz. Birlikte ev işleri yaptık. Onlar da bizim gibi mutlular. Misafirperverliğimizden çok memnun oldular, biz de onların kalmasından memnun olduk” diye konuştu.

     
  • Fransız turist çift Adıyaman'da köy hayatını yaşadı

    Fransız Bastien Tardivel, “Bizleri evlerinde misafir ettiler. Misafirperverlikleri sevgiyle dolup taşıyor. Ellerinden gelen her şeyi bize sundular. Biz de onlara bazı Fransız spesiyalleri yaptık. Buradan büyük bir memnuniyet ile ayrılacağım. Onlar her zaman bizim kalbimizde kalacaklar” ifadelerini kullandı.

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