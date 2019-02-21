SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

Fransız turizm şirketi Clio, Suriye'ye kültür turlarına başlıyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın güvenlik uyarılarına ragmen Fransız turizm şirketi Clio, Nisan ayından itibaren Suriye'ye kültür turları düzenlemeye başlayacağını açıkladı. Clio, 10 günlük turda turistleri otobüsle rejim kontrolündeki başkent Şam'a ve Lazkiye'ye götürmeyi planlıyor.

Giriş: 21.02.2019 - 12:11 | Güncelleme:
- Getty Images
Humus yakınlarındaki Krak des Chevaliers

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın güvenlik uyarılarına ragmen Fransız turizm şirketlerinden Clio, Nisan ayından itibaren Suriye'ye kültür turları düzenlemeye başlayacağını açıkladı.

Avrupa genelinde faaliyet gösteren şirketten yapılan açıklamada, "Suriye yeniden turizme açılıyor ve biz de, Suriyeli dostlarımızın talebiyle, oraya yaptığımız gezileri yeniden başlatıyoruz" denildi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Clio, 10 günlük turda turistleri otobüsle rejim kontrolündeki başkent Şam'a ve Lazkiye'ye götürmeyi planlıyor.

Gezi programında, Humus'un batısındaki Lübnan sınırında, zarar gördüğü ve güvenliği sağlanamadığı için uzun süredir kapalı tutulan, UNESCO korumasındaki antik kent Krak des Chevaliers de var.

Clio Başkan Yardımcısı Jean-Pierre Respaut, ilk tur için 20 kişilik kapasitenin dolduğunu, sonbaharda yapılması planlanan tur için de şimdiden 5 kişinin rezervasyon yaptırdığını söyledi.

Suriye turunun fiyatı kişi başı 3 bin euro, yani yaklaşık 18 bin TL.

Fransa: Terör saldırıları ve kaçırılma riski çok yüksek

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise resmi internet sitesinde, tüm vatandaşlarının Suriye'den çıkması ve kalanların da "terör saldırıları ve kaçırılma riskinin çok yüksek olduğu" bu ülkede çok dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.

Aynı zamanda Suriye'ye giriş yapan her vatandaşının dönüşte sorgulanacağı bilgisi de bakanlığın internet sitesinde yer alıyor.

Suriye'de kısa sürede iç savaşa dönüşen isyanın başlamasının üzerinden yaklaşık 8 yıl geçti.

Çeşitli gruplar arasındaki çatışmalar yer yer devam etse de, IŞİD'e karşı yürütülen savaş ülkenin güneydoğusundaki Baghrouz kasabasında küçük bir bölgede devam ediyor.

Suriye'de birçok şehir neredeyse tamamen yıkılmış durumda ve altyapı sorunları sürüyor.

  • 'Şam'da turist gördüm'
  • Irak ve Suriye'de kaç IŞİD'li kaldı?

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Pinochet'nin istihbarat şefi yardımcısı Avustralya'da yakalandı
Pinochet'nin istihbarat şefi yardımcısı Avustralya'da yakalandı
Sırbistan Başbakanı'nın eşcinsel hayat arkadaşı doğum yaptı
Sırbistan Başbakanı'nın eşcinsel hayat arkadaşı doğum yaptı
Çin'in eski genelkurmay başkanına ömür boyu hapis cezası
Çin'in eski genelkurmay başkanına ömür boyu hapis cezası
Mısır'da 9 kişi idam edildi
Mısır'da 9 kişi idam edildi
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
KDV kaldırılınca kitap ve dergi fiyatları düşecek mi?
KDV kaldırılınca kitap ve dergi fiyatları düşecek mi?
Belçika'da 24 saatlik genel grev nedeniyle hayat durdu, ülke hava sahası kapandı
Belçika'da 24 saatlik genel grev nedeniyle hayat durdu, ülke hava sahası kapandı
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X