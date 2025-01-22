Fransızlar duyurdu: Yunus Akgün için Dortmund devrede!
Fransız basını Borussia Dortmund'un devre arasında Yunus Akgün'ü kadrosuna katabileceğini ifade etti. Alman ekibinin, Adeyemi'nin ayrılma ihtimaline karşılık Yunus Akgün için Galatasaray ile görüşmelere başladığını bildirdi
Giriş: 22.01.2025 - 19:19 Güncelleme: 22.01.2025 - 19:19
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Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için yeni bir iddia ortaya atıldı.
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L'Equipe'te yer alan habere göre, Dortmund, Adeyemi'nin ayrılması durumunda 23 yaşındaki futbolcunun yerine Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü düşünüyor.
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Borussia Dortmund'un Yunus Akgün transferi için girişimlere başladığı belirtildi.