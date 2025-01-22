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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fransızlar duyurdu: Yunus Akgün için Dortmund devrede! - Galatasaray Haberleri

        Fransızlar duyurdu: Yunus Akgün için Dortmund devrede!

        Fransız basını Borussia Dortmund'un devre arasında Yunus Akgün'ü kadrosuna katabileceğini ifade etti. Alman ekibinin, Adeyemi'nin ayrılma ihtimaline karşılık Yunus Akgün için Galatasaray ile görüşmelere başladığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 19:19 Güncelleme: 22.01.2025 - 19:19
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        Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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        L'Equipe'te yer alan habere göre, Dortmund, Adeyemi'nin ayrılması durumunda 23 yaşındaki futbolcunun yerine Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü düşünüyor.

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        Borussia Dortmund'un Yunus Akgün transferi için girişimlere başladığı belirtildi.

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        Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki Yunus Akgün, çıktığı 28 maçta 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

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        Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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