Fransa’da yapılan bir anket, Fransızların yarısından fazlasının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün "sarı yelekliler"in eylemlerine ilişkin açıklamalarını yetersiz bulduğunu ortaya koydu.

Bir araştırma şirketinin anketine göre, Macron'un dün akşam asgari ücrete aylık 100 avro zam yapılacağı ve 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti olmayacağı yönündeki açıklamaları Fransızların yüzde 59'unu ikna etmedi.

Ankete katılanların yüzde 54'ü sarı yeleklilerin eylemlerinin devam etmesini isterken, bu oran aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin sempatizanlarında yüzde 81 olarak belirlendi.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin sempatizanlarının yüzde 61'i ve solcu Sosyalist Partisinin sempatizanlarının yüzde 88'i diğer partilerin aksine eylemlerin bitmesinden yana görüş bildirdi.

Odoxa araştırma şirketinin Genel Müdürü Celine Bracq, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, Macron'un açıklamalarının, toplumdaki olumsuz düşünceleri silmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Bu arada, Macron, gün içinde birçok bankanın temsilcileriyle bir araya geldi.

Elysee Sarayı, görüşmede, banka işlemlerine 1 Ocak 2019'da getirilmesi öngörülen zamların iptal edildiği yönünde karar alındığını açıkladı.

MACRON'UN AÇIKLAMASI

Macron, sarı yeleklilerin protestoları konusunda dün akşam yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

PROTESTOLARIN NEDENLERİ

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetmiş, 4 bin 99 kişi gözaltına alınmış ve binden fazla kişi yaralanmıştı.

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