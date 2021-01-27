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HaberlerDünya
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Fransızların yüzde 60'ı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını olumsuz bulduğunu ortaya koydu.

Fransızların yüzde 60'ı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor
AA

Ipsos araştırma şirketinin Le Point dergisi için 22-23 Ocak'ta yaptığı ankete göre, ülkede Cumhurbaşkanı Macron'a duyulan güven oranı bu ay 3 puan düşerek yüzde 35 oldu.

Ankete göre, Fransızların yüzde 60'ı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor.

Başbakan Jean Castex'e duyulan güven oranı ise yüzde 32 olarak belirlendi.

Castex'in politikalarını olumsuz görenlerin oranı yüzde 61'e çıkarken, bu oran Castex'in başbakanlık görevine geldiği günden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kamuoyu Araştırma Enstitüsü'nün (IFOP),Fransız basını için 9-17 Aralık tarihleri ​​arasında, 18 yaş ve üstü 1936 kişi ile çevrimiçi yaptığı ankette de, Fransızların yüzde 60'ının Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun olmadığı sonucu çıkmıştı. Aknkete katılanların yüzde 59'unun da Başbakan Castex'ten memnun olmadığı sonucu belirtilmişti.

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