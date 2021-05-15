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Fraport TAV Antalyaspor: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0

Süper Lig'in 42. ve son haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi

Fraport TAV Antalyaspor: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0
AA

Fraport TAV Antalyaspor 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0
Stat: Antalya
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Çimen, Esat Sancaktar
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Nuri Şahin),Bahadır Öztürk, Ersan Adem Gülüm (Dk. 86 Drole),Ali Eren İyican, Omar İmeri, Ufuk Akyol (Dk. 77 Kudriashov),Hakan Özmert (Dk. 35 Mevlüt Han Ekelik),Mert Yılmaz, Sidney Sam (Dk. 76 Gökdeniz Bayrakdar),Orgill
İttifak Holding Konyaspor: Erten Ersu, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Adil Demirbağ (Dk. 64 Ahmet Karademir),Skubic, Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 64 Doğan Can Gölpek),Rahmanovic (Dk. 46 İsmail Güven),Sekidika (Dk. 88 Volkan Fındıklı),Cikalleshi (Dk. 46 Daci)
Sarı kartlar: Dk. 3 Rahmanovic, Dk. 75 Sekidika (İttifak Holding Konyaspor),Dk. 30 Orgill, Dk. 80 Mevlüt Han Ekelik, Dk. 90 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

6. dakikada ceza sahası dışındaki Sidney Sam'in sert şutunda topu kaleci Erten Ersu güçlükle çeldi. Dönen topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Orgill'in vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarptıktan sonra tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
19. dakikada kısa paslarla ceza sahası içerisine giren Bünyamin'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
40. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Omar İmeri'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

62. dakikada uzun pasta defansın arkasına sarkan Sekidika'nın vuruşunda kaleci Ferhat meşin yuvarlağı ayaklarıyla güçlükle kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
66. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasıyla ceza sahasına giren Daci'nin sert şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.
88. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Daci'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Karşılaşma, golsüz beraberlikle tamamlandı.

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