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Fraport TAV Antalyaspor beraberliğe abone oldu

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve yenilmezlik serisini Türkiye Kupası maçıyla beraber 10'a çıkarttı. Antalya ekibi, ligde tam 11 kez ile en çok berabere kalan takım oldu

Fraport TAV Antalyaspor beraberliğe abone oldu

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fraport TAV Antalyaspor, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Antalyaspor, Türkiye Kupası maçı da dahil olmak üzere yenilmezlik serisini 10 mücadeleye çıkardı. Kırmızı beyazlı takım ligde oynadığı son 9 maçta ise 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Antalyaspor, hafta içerisinde Türkiye Kupası maçında da Demir Grup Sivasspor'u yenerek yarı finale yükselme başarısı göstermişti.

LİGDE TRABZONSPOR İLE EN İYİSİ

Süper Lig'de son 9 mücadele göz önünde bulundurulğunda Antalyaspor ile Trabzonspor yenilgi almayan iki takımı konumunda. Trabzonspor, 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Antalyaspor ise 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. 2 takımı son 6 maçını kaybetmeyen Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzurumspor takip etti.

LİGİN EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIMI

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de oynanan 25 hafta sonunda sahadan en çok beraberlikle ayrılan takım oldu. Kırmızı beyazlıların tam 11 maçı berabere sonuçlandı. Kırmızı beyazlılar; Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, sezonun ikinci yarısında oynanan Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor mücadelelerinde beraberlik elde etti. Antalyaspor'u, 10 kez berabere kalan Demir Grup Sivasspor ve 9 beraberlik alan Yeni Malatyaspor takip etti.

ORGILL, BİR RAKİP KALEYE, BİR KENDİ KALESİNE

Sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Jamaikalı forvet Dever Orgill, bu sezon ilk golünü ligin 25'inci haftasında Antalya'da oynanan Yeni Malatyaspor maçında kaydetmeyi başardı. 30 yaşındaki ileri uç oyuncusu, Yeni Malatyaspor maçında 5'inci dakikada rakibe gol attıktan 7 dakika sonra ise kaleci Boffin'in de hatasıyla kendi kalesine gol attı.

222 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI

Jamaikalı forvet oyuncu en son geçen sezonun 31'inci haftasında MKE Ankaragücü forması giyerken 2-2 sona eren Göztepe maçının 17'nci dakikasında gol sevinci yaşamıştı. Tecrübeli santrfor 222 gün sonra hem rakibine hem kendi kalesine gol atarak buruk sevinç yaşadı.

BU SEZON 23 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

Orgill, bu sezon Antalyaspor ile Türkiye Kupası ve Süper Lig'de toplam 23 mücadelede yeşil sahada ter döktü. Forvet oyuncusu bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ligde 1031, Türkiye Kupası'nda ise 156 dakika olmak üzere toplam 1187 dakika sahada kalan Orgill, tek gol sevincini ligde yaşadı. Orgill, hafta içerisinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında takımının penaltı kazanmasını ve Fredy'nin attığı golle yarı finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

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