Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesindeki etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fârâbî'nin çok yönlü bir ilim insanı olduğunu, modern multidisipliner çalışmaların köklerinin İslam medeniyetinde yer aldığını söyledi.

Fârâbî'nin eserlerinde bazı ortak unsurlar bulunduğunu dile getiren Kalın, "Her şeyden önce Fârâbî, varlık nasıl bir bütünse onu izah eden, onu ifade eden bilginin de bütünlük arz etmesi gerekir tezinden hareket eder." dedi.

Kalın, ünlü filozofun mantık bilimi üzerine yaptığı katkılardan dolayı Aristo'dan sonra ikinci hoca olarak tanındığını, siyaset bilimine de "El-Medînetü'l-Fazıla" eseriyle çok büyük katkılar yaptığını söyledi.

Fârâbî'yi ortaya çıkaran ilmi kültürel ortamı anlamaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizen Kalın, "Bugün de İslam medeniyetinin yeniden ihyasından ve dirilmesinden bahsedeceksek bu sadece bireysel deha ve zekayla başarılı olacak bir şey değil. O ilmi kültürel vasatın yeniden inşa edilmesiyle mümkün olacak bir şey." ifadesini kullandı.

Kalın, Osmanlı siyasi tarihini dönemlendirirken hatalar yapıldığını, bunun sosyolojik, siyasi, askeri, sanatsal Türk ve İslam tarihini izah etmekten uzak olduğunu kaydetti.

Bu dönemlendirmelerin Avrupa merkezci tarih perspektifinden yapıldığını anlatan Kalın, Göbeklitepe ve Boncuklu Tarla'yı hatırlatarak "Biz böyle bir coğrafyanın üzerinde oturan insanlar olarak tarihe daha farklı bir zaviyeden bakmak zorundayız." dedi.

Kalın, eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek "İnşallah onun eserlerini yaşatırken aynı zamanda bu geleneği tekrar dirilten, canlandıran adımları atmak da bizlere nasip olur. Çünkü bizim gelenekle ilişkimiz ona bakıp hayranlık duymak değil. Onu diriltmek ve onunla dirilmek olmalıdır." diye konuştu.

"ESERİN İLK CİLDİNİ TÜRKİYE TÜRKÇESİNE BİLİM DÜNYASINA KAZANDIRDIK"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise Fârâbî'nin, Türkistan'ın dünya medeniyetine armağan ettiği önemli şahsiyetlerden biri olduğunu vurgulayarak "Teşkilatımız, Farabi'nin kültür ve uygarlık anlayışını günümüz dünyasına modern bilim yoluyla aktarmaya çalışan üniversitelerle yakın iş birliği yürütmektedir. Bu kapsamda, İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan Farabi Avrasya Çalışmaları ve Uygulama Merkezinin destekleriyle filozofun Kitâbü’l-Mûsîḳa’l-Kebîr adlı eserinin ilk cildini, Türkiye Türkçesinde bilim dünyasına kazandırmış bulunuyoruz." dedi.

Kaseinov, "insanlığın ikinci öğretmeni" olarak bilinen ve felsefe, mantık, matematik, metafizik, astronomi ve musiki gibi birçok alanda dünya bilim literatürüne önemli katkıları olan Fârâbi'nin Türkçeye tercüme edilen eserinin son derece ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly da dünya medeniyetinin ayrılmaz parçası olan antik Turan bölgesinin, Asya ile Avrupa'yı sadece coğrafi olarak değil, aynı zamanda manevi ve kültürel olarak da birbirine bağladığını söyledi.

Fârâbi'nin insanlığın nadir dehalarından, Türk ve İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük düşünürlerinden biri, Türk dünyasının sembol şahsiyeti ve İslam felsefesinin kurucu önderi olduğunu vurgulayan Saparbekuly, "Türk-İslam dünyasında felsefi düşüncenin kurucusu sayılan bu Türk bilgesi, ilahiyattan mantığa, ahlak felsefesinden siyaset bilimine, fizikten metafiziğe, astronomiden psikoloji ve musikiye kadar birçok bilim alanında birbirinden kıymetli eserler vermiş, kendine münhasır bir düşünce sistemi oluşturmaya ve yerleştirmeye çalışmıştır." diye konuştu.

Saparbekuly, Fârâbi'nin çalışmaları arasında üzerinde en fazla durulan ve müzikle ilgilenenlerin en çok faydalandığı eserin bugün tanıtımı yapılan Kitâbü’l-Mûsîḳa’l-Kebîr olduğunun altını çizdi.

Ortaçağ'da müzik üzerine yapılmış Arapça eserler arasında en kapsamlı ve titizlikle hazırlanmış eser olarak tanınan kitap, Fârâbi'nin müzik ilminin felsefi açıklamasıyla beraber teorik problemleri üzerinde duruyor.

Etkinliğe Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, akademisyenler ve davetliler katıldı.