Fred'e sürpriz bir talip çıktı

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Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 30 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 19 milyon euro. Fenerbahçe ile 18 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 6 asist yaptı.