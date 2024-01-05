Fred'e sürpriz bir talip çıktı
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred'e sürpriz bir talip çıktı! Brezilya basını Guaiba Esporte'de yer alan habere göre; Internacional, Fred'i transfer etmek istiyor. İşte detaylar
Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli isimlerinden biri olan Fred'e sürpriz bir talip çıktı. Brezilya basını Guaiba Esporte'de yer alan habere göre; Internacional, Fred'i transfer etmek istiyor.
Brezilya'nın köklü takımı olan Internacional'in kısa süre içinde sarı lacivertli takımın kapısını çalması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia da Internacional'e transfer olmuştu.
Sarı lacivertli takım, Fred'i yaz transfer döneminde 9.74 milyon euroya kadrosuna kattı.
Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 30 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 19 milyon euro. Fenerbahçe ile 18 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 6 asist yaptı.