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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: Kazanmayı çok istedik - Futbol Haberleri

        Fred: Kazanmayı çok istedik

        Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, 0-0 berabere biten Olimpik Lyon karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmayı çok istedik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 23:14 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:14
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        "Kazanmayı çok istedik"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Fred, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "KAZANMAYI ÇOK İSTEDİK"

        Kazanmayı çok istediklerini söyleyen Fred, "Şunu çok net söyleyebiliriz, kazanmayı çok istedik. Çok fazla şans yarattık, bu şansları değerlendirebilirdik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Oyunu domine ettik. Rakibin yaptığı ofansif aksiyonlarda, bana göre iyi bir şekilde defans yaptık. Bugün kazanabilirdik. Yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanıp, o maçı da galibiyetle tamamlamaya çalışacağız." dedi.

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