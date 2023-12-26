Fred Süper Kupa maçında oynayacak mı? Fred kaç maç yok?
Fenerbahçe-Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred'in cezası belli oldu. Fenerbahçeli Fred, 3 maç ceza aldı. Galatasaray derbisinde oynayamayan Brezilyalı yıldızın Süper Kupa maçındaki akıbeti merak konusu oldu. Peki, Süper Kupa final maçında Fred oynayacak mı? İşte, konuya ilişkin detaylar...
Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Fred, kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Galatasaray derbisinde forma giyemeyen Brezilyalı yıldızın Süper Kupa'da oynayıp oynayamacağı araştırılıyor. İşte, "Fred Süper Kupa maçında oynayacak mı?" sorusunun yanıtı...
FRED SÜPER KUPA MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Fred'e, "müsabaka hakemine yönelik hakareti" nedeniyle 3 maç men cezası verdi. Brezilyalı futbolcu ayrıca 39 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Öte yandan aynı maçta ikinci sarı karttan kırmızı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a ise 2 maç men cezası ve 78 bin TL para cezası verildi.
İki oyuncu da 4 maç ve üzerinde ceza almamaları sebebiyle, Galatasaray ile 29 Aralık'ta oynanacak Süper Kupa maçında forma giyebilecekler.