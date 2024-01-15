Fred varsa sorun yok
Fenerbahçe, Fred'in oynadığı maçlarda puan kaybetmiyor. Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı oyuncunun forma giydiği 20 maçın hepsini kazandı
Fenerbahçe'de sezon başında Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı yıldızın yerini kimse dolduramıyor. Kısa süre içinde taraftarların sevgilisi haline gelen 30 yaşındaki futbolcunun forma giydiği maçları sarı lacivertliler kayıpsız atlatıyor.
Fenerbahçe orta sahada iki yönlü futboluyla göz dolduran Fred'in oynadığı 14'ü lig toplam 20 maçın hepsini kazandı. Brezilyalı oyuncunun çeşitli nedenlerde sahada yer almadığı karşılaşmalarda ise Kadıköy ekibi puan kaybediyor.
Fenerbahçe, Fred'in Lig'de sakatlığından dolayı forma giyemediği Trabzonspor maçını 3-2 kaybederken, Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.
Başarılı oyuncunun kırmızı kart cezalısı olduğu Galatasaray karşılaşması ise 0-0 sona erdi. Fenerbahçe, tecrübeli futbolcunun Avrupa Konferans Ligi'nde forma giymediği maçlarda Ludogorest'e 2-0, Nordsjaelland'e de 6-1 mağlup oldu.
Kadıköy ekibi, Fred'in yokluğunda sadece ligdeki Vavacars Fatih Karagümrük ve İstanbulspor karşılaşmalarını kazandı.
Sarı lacivertli kulübün 9 milyon 700 bin avro bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağladığı Brezilyalı orta saha, 20 maçta 6 asiste imza attı.