Fred ve Cengiz Ünder, Samsunspor deplasmanında görev bekliyor
Fenerbahçe'de yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred, lisanslarının da çıkartılması ile birlikte İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Samsunspor'a karşı forma giyebilecekler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Samsunspor'a karşı forma giyebilecekler.
Hafta boyunca takımla beraber çalışan futbolcuların antrenman performansından memnun olan Kartal, lisanslarının da çıkartılmasıyla birlikte yıldız oyuncuların Samsun'a gidecek olan kafilede yer alması bekleniyor.