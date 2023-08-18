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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred ve Cengiz Ünder, Samsunspor deplasmanında görev bekliyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fred ve Cengiz Ünder, Samsunspor deplasmanında görev bekliyor

        Fenerbahçe'de yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred, lisanslarının da çıkartılması ile birlikte İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Samsunspor'a karşı forma giyebilecekler

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        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 11:33
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        Fred ve Cengiz gelişmesi..
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

        Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Samsunspor'a karşı forma giyebilecekler.

        Hafta boyunca takımla beraber çalışan futbolcuların antrenman performansından memnun olan Kartal, lisanslarının da çıkartılmasıyla birlikte yıldız oyuncuların Samsun'a gidecek olan kafilede yer alması bekleniyor.

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