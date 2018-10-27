Fredericia - Fremad Amager maçı ne zaman?

Fredericia ve Fremad Amager, 28 Ekim 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:45. Fredericia 23 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Fremad Amager 15 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Fredericia, son 6 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Fremad Amager, geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 443 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fredericia kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Fremad Amager sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Fredericia son haftadaki Hjorring müsabasında 1-3 yenildi.

Fremad Amager, FC Roskilde karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Fredericia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Fredericia, kendi sahasında 9 gol attı, 9 gol yedi.

Fremad Amager, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Fremad Amager, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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