Fredericia - Hvidovre düellosu

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fredericia, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Hvidovre takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:45. Fredericia 3 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Hvidovre 2 puanda ve 7. sırada. Fredericia son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Hvidovre, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 618 kodlu maçı oynayanlar; Fredericia galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Hvidovre galibiyet oranı 3.30. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Fredericia son hafta oynanan Hvidovre maçında 4-1 kazandı.

Hvidovre ise Fredericia karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Hvidovre ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hvidovre, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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