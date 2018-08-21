Fredericia - Thisted rakamlar

Danimarka 1.Lig maçında Fredericia ile Thisted, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. 7 puanlı Fredericia 2. sırada bulunuyor, Thisted 5 puana sahip ve 4. sırada. Fredericia son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Thisted, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 527 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fredericia kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Thisted sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Fredericia son haftadaki Skive IK müsabasında 3-2 kazandı.

Thisted ise FC Roskilde karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Fredericia, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Thisted, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Thisted 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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