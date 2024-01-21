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        Haberler Spor Futbol Almanya Freiburg, Attila Szalai'yi açıkladı! - Futbol Haberleri

        Freiburg, Attila Szalai'yi açıkladı!

        Freiburg, Hoffenheim'dan Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:36
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        Szalai'nin yeni takımı açıklandı!
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        Bundesliga ekiplerinden Freiburg, Hoffenheim forması giyen Attila Szalai'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

        Alman ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

        Freiburg'un sportif direktörü Klemen Hartenbach, "Mevcut durumumuz için çok iyi bir çözüm bulduk. Attila, uluslararası deneyime sahip ve bize hemen yardımcı olacaktır. Birlikte geçireceğimiz zamanı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

        Attila Szalai ise, "Bu yıl Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için büyük hayallerim var ve bunun için elimden geleni yapacağım. Yeni arkadaşlarımla tanışmak ve Freiburg'ta yaşayacağım zorlukları sabırsızlıkla bekliyorum" sözlerini sarf etti.

        Fenerbahçe'den yaz aylarında Hoffenheim'a giden 26 yaşındaki Szalai, Alman ekibinde sadece 5 maçta süre bulmuştu.

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