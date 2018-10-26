Freiburg - Mönchengladbach maçı heyecanı

Freiburg ve Mönchengladbach, 26 Ekim 2018 Cuma günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. Freiburg 9 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Mönchengladbach 17 puanda ve 2. sırada. Freiburg son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Mönchengladbach, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 102. İddaa'da Freiburg kazanır 3.10, berabere biter 3.30, Mönchengladbach kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Freiburg önceki hafta Augsburg mücadelesinde 2-0 kazandı.

Mönchengladbach ise Hamburger SV maçında 2-1 yenildi.

Freiburg, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 5 gol yedi.

Mönchengladbach ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mönchengladbach, 8 gol atarken 7 gol yedi.

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