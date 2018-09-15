Freiburg - Stuttgart maçı istatistikleri

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Freiburg, 16 Eylül 2018 Pazar günü Stuttgart takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Ev sahibi Freiburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Stuttgart, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 144. İddaa'da Freiburg kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Stuttgart kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Freiburg son haftadaki Augsburg müsabasında 2-0 kazandı.

Stuttgart, Bayern Munich karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Freiburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Freiburg, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Stuttgart ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stuttgart, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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