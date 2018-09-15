Fremad Amager - Fredericia karşılaşma önü

Fremad Amager ve Fredericia, 16 Eylül 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:45. Maç öncesi Fremad Amager 9 puanla 9. sırada, Fredericia 11 puanla 4. sırada bulunuyor. Fremad Amager son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Fredericia, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 586 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fremad Amager kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Fredericia sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Fremad Amager son hafta oynanan Vejle-Kolding maçında 1-0 kazandı.

Fredericia ise Skive IK karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Fremad Amager, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

Fredericia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fredericia, 8 gol atarken 5 gol yedi.

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