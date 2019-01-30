Olay, akşam saatlerinde Yalova -Bursa yolu yakınındaki Öğretmen İbrahim Uslu Sokak’ta meydana geldi. Uysal Polat yönetimindeki iş makinesi ile yol kenarında temel kazısı yaparken, iddiaya göre fren boşalması nedeniyle araç yoldaki rampadan ana yola inerek Ahmet Cinemre yönetimindeki 34 EU 4168 plakalı işçi taşınan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs refüjdeki bariyerlere vurarak durdu.



SAĞLIK DURUMLARI İYİ

DHA'nın haberine göre, kazada iş makinesi operatörü Uysal Polat, minibüs sürücüsü Ahmet Cinemre ve minibüste bulunan işçiler Emre Burak Deniz, Ömer Faruk Erdoğan, Tolga Bergay ve Turan Demir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Yalova-Bursa yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bu arada kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.