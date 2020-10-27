Freni boşalan kamyonetin altında kalan işçi öldü - KIRŞEHİR

Alınan bilgiye göre, işçi Necati Danışman (56),Sarıuşağı Mahallesi'nde su deposu inşaatının zemininde çalışırken yan tarafta duran ve kendisine ait olan kamyonetin freni boşaldı.Rampadan inşaatın olduğu alana hareket eden kamyonet, Danışman'ın üstüne devrildi.Çevredeki işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, Danışman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Danışman'ın cenazesi, Kaman Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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