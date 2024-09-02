Freni boşalan TIR taksiyi biçti
Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan TIR, önündeki taksiye çarptıktan sonra seyir halindeki TIR'a çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Giriş: 02.09.2024 - 10:18 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:18
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, freni boşalan TIR önce otomobile, daha sonra da TIR'a çarparak durabildi.
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Nur Mahallesi İdil Caddesi'nde R.B. yönetimindeki TIR, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
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TIR, önce İ.M'nin kullandığı taksiye daha sonra R.B. idaresindeki TIR'a çarparak durdu.