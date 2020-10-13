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Freni boşalan vinç, eve girdi: 4 yaralı

Çorum’un Boğazkale ilçesinde freni boşalan vinç, bahçe duvarını yıktıktan sonra 2 katlı eve girdi. Kazada, evde büyük hasar meydana gelirken, vinçteki 4 kişi yaralandı.

Freni boşalan vinç, eve girdi: 4 yaralı
DHA

Kaza, saat 21.00 sıralarında Boğazkale ilçesinde meydana geldi. Celal Eren'in kullandığı 07 CFS 79 plakalı vincin freni boşaldı.

Kontrolden çıkan vinç, bahçe duvarını yıktığı Mustafa Badak'a ait 2 katlı eve çarptı. Evin taşıyıcı kolonları parçalayan vinç, odanın yarısına kadar girdi.

Ev sakinlerinin yara almadığı olayda, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, vinçte sıkışan sürücü ile birlikte Şükrü Koçak, Servet Kurt ve Abdulhekim İlik'i çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vinç ise iş makineleri yardımıyla evin bahçesinden çıkarıldı.

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