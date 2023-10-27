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Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Aslan Ülgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.