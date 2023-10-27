Öğrenci taşıyan midibüs sokağı savaş alanına çevirdi: Ölü ve yaralılar var
Elazığ'da fidan dikim etkinliğinden dönen öğrencileri taşıyan midibüsün freni patladı, sokak savaş alanına döndü. Kontrolden çıkan midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 aracı biçip parktaki ağaca çarparak durdu. Kazada çoğunluğu öğrenci 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'i kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Elazığ'da öğrencileri taşıyan midibüsün freni patlaması sonucu meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araç hurdaya dönerken, çok sayıda kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i kurtarılamadı.
Kaza, Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Harput Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılan Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Yurtbaşı Belde Belediyesi'ne ait midibüsün, iddiaya göre, seyir halindeyken freni patladı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüs, bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç ile otomobile çarptı.
Hafif ticari aracı bir süre önünde sürükleyen midibüs, bölgede bulunan bir parka girip ağaca çarparak durabildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ağır olmak üzere çoğunluğu öğrenci toplam 27 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Aslan Ülgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Bilginoğlu, kaza sonrası savaş alanına dönen sokağa gelerek incelemelerde bulundu.