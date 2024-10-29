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        Haberler Gündem Güncel Freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 6 yaralı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde freni patlayan kömür yüklü kamyon otomobile çarparak devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:17
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        Kamyon dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen, kömür yüklü kamyon, Tekir Mahallesi Sanayi Caddesi'nde freninin patlaması sonucu otomobile çarparak devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kamyondaki yolcu E.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 6 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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        #trafik kazası
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