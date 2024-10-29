Freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 6 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde freni patlayan kömür yüklü kamyon otomobile çarparak devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen, kömür yüklü kamyon, Tekir Mahallesi Sanayi Caddesi'nde freninin patlaması sonucu otomobile çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kamyondaki yolcu E.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 6 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.