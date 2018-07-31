FRIDA KAHLO
Geçirdiği kazadan sonra yatağa bağlı kalan Frida Kahlo, bahçesiyle ilgilenmeyi çok seviyordu. Tablolarında çiçek motiflerine sıklıkla yer veren Kahlo, büyük aşkı Diego Rivera ile birlikte yaşadığı evin bahçesine özel bir ilgi gösteriyordu.
Resimlerini bahçesine bakarak çizen Kahlo'nun son arzusu yatağının bahçeyi görecek şekilde yerleştirilmesi olmuştu.
SALVADOR DALI
İspanyol ressam Salvador Dali, de ilginç batıl inançları olan bir isimdi. Dali dalgaların kıyıya sürüklediği odun parçaların kötü ruhları başından savdığına inanırdı.
Bu nedenle yanında ufak da olsa her zaman yanında odun parçası taşırdı.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Yardımcısının anlattıklarına göre kahveye oldukça düşkün olan Beethoven, kahve hazırlarken bir bardakta tam 60 kahve çekirdeği olmasına özen gösterirdi.
ELLA FITZGERALD
Ünlü caz sanatçısı Ella Fitzgerald güçlü sesiyle devleşse de sahne fobisine sahipti. Fitzgerald ile birlikte çalan John Chilton, ünlü sanatçının hep aynı noktada proja yaptığını söylüyordu.
COCO CHANEL
Moda endüstrisine kazandırdığı ilklerle adından söz ettiren Coco Chanel, batıl inançlarıyla ünlü biriydi.
Ünlü modacı 5 sayısının uğur getireceğini falcısından öğrendi.
Bu nedenle ünlü kokusuna No:5 adını verdi. Ayrıca, koleksiyonlarını yılın beşinci ayında sergilemeyi severdi.
PABLO PICASSO
İspanyol ressam Pablo Picasso, çapkınlıklarıyla olduğu kadar ilginç batıl inançlarıyla da tanınıyor. Guernica, Avignonlu Kızlar, Ağlayan Kadın ve daha pek çok tablosuyla hafızalara kazanan Picasso, saçını ya da kestiği tırnak parçalarını çöpe atmazdı.
Çünkü tırnak ve saçlarını atarsa, "özünden" bir parça kaybedeceğini düşünürdü. Picasso öldüğü zaman geriye 50 bine yakın eşya bırakmıştı.
CHARLES DICKENS
İki Şehrin Hikayesi, Oliver Twist ve daha onlarca kitabın yazarı Charles Dickens'ın pusula ve daima kuzeye doğru uyuma takıntısı vardı.
İngiliz yazar yaratıcılık gücünü geliştirdiğine inandığı için her zaman kuzeye doğru uyurdu. Dickens ayrıca pusulasız dışarı çıkmazdı.
YOKO ONO
Efsanevi grup The Beatles'ın üyesi John Lennon'la yaşadığı ilişkiyle tanınan Yoko Ono sese ve ışığa karşı çok hassas biriydi.
Bu nedenle karanlık bir odada kibrit yakmanın ona ruhsal dinginlik verdiğini söylerdi. Öyle ki sanatçı performanslarında da bu ritüeli uygulardı.
DIENE VON FÜRSTENBERG
Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Diane von Fürstenberg, küçükken babasının verdiği 20 frankın, ona uğur getirdiğine inanıyor.
Bu nedenle her defileden önce iyi şans getirmesi için parayı ayakkabısına bantlıyor.
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