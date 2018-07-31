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PABLO PICASSO

İspanyol ressam Pablo Picasso, çapkınlıklarıyla olduğu kadar ilginç batıl inançlarıyla da tanınıyor. Guernica, Avignonlu Kızlar, Ağlayan Kadın ve daha pek çok tablosuyla hafızalara kazanan Picasso, saçını ya da kestiği tırnak parçalarını çöpe atmazdı.