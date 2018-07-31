SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Frida Kahlo'dan Coco Chanel'e sanatçıların batıl inançları

31.07.2018 - 12:20 | Güncelleme:

Yaratıcı insanların batıl inancı olmadığını sanmayın. Dünyanın en ünlü isimlerinin bile tuhaf huyları ve ritüelleri vardı. Örneğin kimi sanatçı sadece 60 kahve çekirdeğiyle kahve yapıyor, kimisi de karanlık odada kibrit yakmadan duramıyordu. İşte tarihe damga vuran sanatçıların garip batıl inançları...

  • 1 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    1 | 17

    FRIDA KAHLO

    Geçirdiği kazadan sonra yatağa bağlı kalan Frida Kahlo, bahçesiyle ilgilenmeyi çok seviyordu. Tablolarında çiçek motiflerine sıklıkla yer veren Kahlo, büyük aşkı Diego Rivera ile birlikte yaşadığı evin bahçesine özel bir ilgi gösteriyordu.

  • 2 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    2 | 17

    Resimlerini bahçesine bakarak çizen Kahlo'nun son arzusu yatağının bahçeyi görecek şekilde yerleştirilmesi olmuştu.

  • 3 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    3 | 17

    SALVADOR DALI

    İspanyol ressam Salvador Dali, de ilginç batıl inançları olan bir isimdi. Dali dalgaların kıyıya sürüklediği odun parçaların kötü ruhları başından savdığına inanırdı.

  • 4 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    4 | 17

    Bu nedenle yanında ufak da olsa her zaman yanında odun parçası taşırdı.

     

     

  • 5 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    5 | 17

    LUDWIG VAN BEETHOVEN

    Yardımcısının anlattıklarına göre kahveye oldukça düşkün olan Beethoven, kahve hazırlarken bir bardakta tam 60 kahve çekirdeği olmasına özen gösterirdi.

  • 6 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    6 | 17

    ELLA FITZGERALD

    Ünlü caz sanatçısı Ella Fitzgerald güçlü sesiyle devleşse de sahne fobisine sahipti. Fitzgerald ile birlikte çalan John Chilton, ünlü sanatçının hep aynı noktada proja yaptığını söylüyordu.

     

  • 7 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    7 | 17

    COCO CHANEL

    Moda endüstrisine kazandırdığı ilklerle adından söz ettiren Coco Chanel, batıl inançlarıyla ünlü biriydi. 

  • 8 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    8 | 17

    Ünlü modacı 5 sayısının uğur getireceğini falcısından öğrendi. 

  • 9 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    9 | 17

    Bu nedenle ünlü kokusuna No:5 adını verdi. Ayrıca, koleksiyonlarını yılın beşinci ayında sergilemeyi severdi.

  • 10 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    10 | 17

    PABLO PICASSO

    İspanyol ressam Pablo Picasso, çapkınlıklarıyla olduğu kadar ilginç batıl inançlarıyla da tanınıyor. Guernica, Avignonlu Kızlar, Ağlayan Kadın ve daha pek çok tablosuyla hafızalara kazanan Picasso, saçını ya da kestiği tırnak parçalarını çöpe atmazdı. 

  • 11 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    11 | 17

    Çünkü tırnak ve saçlarını atarsa, "özünden" bir parça kaybedeceğini düşünürdü. Picasso öldüğü zaman geriye 50 bine yakın eşya bırakmıştı.

  • 12 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    12 | 17

    CHARLES DICKENS

    İki Şehrin Hikayesi, Oliver Twist ve daha onlarca kitabın yazarı Charles Dickens'ın pusula ve daima kuzeye doğru uyuma takıntısı vardı. 

  • 13 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    13 | 17

    İngiliz yazar yaratıcılık gücünü geliştirdiğine inandığı için her zaman kuzeye doğru uyurdu. Dickens ayrıca pusulasız dışarı çıkmazdı.

  • 14 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    14 | 17

    YOKO ONO

    Efsanevi grup The Beatles'ın üyesi John Lennon'la yaşadığı ilişkiyle tanınan Yoko Ono sese ve ışığa karşı çok hassas biriydi. 

  • 15 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    15 | 17

    Bu nedenle karanlık bir odada kibrit yakmanın ona ruhsal dinginlik verdiğini söylerdi. Öyle ki sanatçı performanslarında da bu ritüeli uygulardı.

  • 16 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    16 | 17

    DIENE VON FÜRSTENBERG

    Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Diane von Fürstenberg, küçükken babasının verdiği 20 frankın, ona uğur getirdiğine inanıyor. 

  • 17 Ünlülerin tuhaf batıl inançları!
    17 | 17

    Bu nedenle her defileden önce iyi şans getirmesi için parayı ayakkabısına bantlıyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X