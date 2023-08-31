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        Haberler Dünya Frida Kahlo neden tek kaşlıydı ve bıyık bırakıyordu? Ardındaki hüzünlü hikaye...

        Frida Kahlo neden tek kaşlıydı ve bıyık bırakıyordu? İşte ardındaki hüzünlü hikaye

        Frida Kahlo, ünlü Meksikalı ressam ve sanatçı sadece sanatsal başarılarıyla değil aynı zamanda benzersiz tarzıyla da tanınmıştır. Kahlo'nnun tek kaşlı ve bıyıklı görünümü, sadece bir estetik tercih değil, aynı zamanda hayatındaki derin izleri yansıtan bir semboldür. İşte Kahlo'nın tek kaş ve bıyık bırakmasının ardındaki hüzünlü hikaye.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 11:27 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:27
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        Asıl adı Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon olan Meksikalı ressam 1907 yılında doğdu ve 1954 yılında henüz 47 yaşında iken hayata gözlerini yumdu.

        Mekisa'nın güneyinde Coyoacan'da Macar Yahudisi fotoğrafçı Wilhelm Kahlo ve Kızılderili asıllı Matilde Calderon Gonzales'in 3. kızı olan Frida Kahlo, hayatının büyük bir bölümünü Mavi Ev olarak anılan ailesiyle birlikte geçirdi.

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        6 YAŞINDAYKEN ÇOCUK FELCİ GEÇİRDİ

        Henüz 6 yaşındayken çocuk felci geçiren Kahlo büyük bir yaşam mücadelesi verdi. Hastalığa karşı direnen Kahlo savaşı kazanmıştı ancak bir bacağı diğerine göre daha ince kaldı. Çocuk felcinden sonra ince bacağı olduğu için Kahlo'ya "tahta bacak Frida" gibi hoşlanmadığı lakaplar takıldı. Bu nedenle Kahlo bacağını gizlemek için hep uzun etekler giydi.

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        İLK BABASI ERKEK ÇOCUK İSTEDİĞİ İÇİN KAŞLARINI VE BIYIKLARINI UZATTI

        Frida Kahlo'nun babası hep bir erkek çocuğu istediği için Kahlo'yu da erkek gibi büyüttü. Bu nedenle Frida Kahlo çocukluktan beri tek kaşını ve bıyıklarını uzattı. Genellikle erkeklerle arkadaşlık etmek zorunda kalan Frida Kahlo, ilerleyen dönemlerde tıp eğitimi almak istedi. Ulusal Hazırlık Okulu'na giren Kahlo dönemin en iyi okullarından birini kazandı.

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        KAZA SONUCU UZUN SÜRE YATAKTA TEDAVİ GÖRDÜ

        17 Eylül 1925 yılında erkek arkadaşı Alejandro Gomez Arias ile okuldan dönen Frida'nın bindiği otobüs bir tramvayla çarpıştı. Çok sayıda insan hayatını kaybetti, Frida ise ağır şekilde yaralandı. Karnından girip omurgasını zedeleyen demir ile hastaneye götürülen Frida'nın sayısız kırığı vardı. Tam 32 kere ameliyat olan Frida, uzun süre yatağa mahkum kaldı.

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        YATAĞA MAHKUM OLDUĞU DÖNEMDE RESİMLE TANIŞTI

        Frida bu zorlu süreç içerisinde resim yapmaya ilgi duydu ve yeteneğini geliştirdi. Kahlo'nun resimleri genellikle otobiyografik ve sembolikti. Fiziksel ve duygusal acılarını, kimlik arayışını ve cinsellik konularını yansıtıyordu.

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        KAHLO'NUN DİEGO RİVERA İLE İLİŞKİSİ

        Beğenerek takip ettiği Diego Rivera'ya resimlerini göstermek isteyen Frida, Rivera ile evlendi. Diego Rivera ile karmaşık bir ilişki yaşayan Frida'nın fiziksel acıları ve sağlık sorunları ilişkilerini etkiledi.

        Diego Rivera'da karmaşık kişiliğe sahip sadakat problemleri olan ünlü bir ressamdı. Çift, evlilikleri boyunca birkaç kez ayrılıp barıştı. Siyasal görüşlerden dolayı da sorun yaşayan Rivera ve Kahlo çocuk sahibi olmak istedi. Ancak Kahlo'nun geçirdiği kaza nedeniyle çocuk sahibi olması imkansızdı.

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        CİNSİYETÇİ NORMLARA MEYDAN OKUMAK İÇİN TARZINI DEVAM ETTİRDİ

        Sanatı ve feminist hareketleri ile sanat dünyasında devrimci bir hareket bırakan Kahlo, görünüşüyle ilgili ikonik tarzını ilerleyen zamanlarda kendisi devam ettirdi. Geleneksel Meksika tarzını bensimseyen Kahlo, normlarıı yıkmak için tek kaşını büyüttü ve cinsiyetçi rollere meydan okudu.

        1954 yılında akciğer embolisi teşhisi ile 47 yaşında hayatını kaybeden Frida Kahlo, eserleri, düşünceleri ve hayat öyküsü ile adını yaşatmaya devam ediyor.

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