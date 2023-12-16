4 Şurada Paylaş!









Alkol ve madde bağımlılığı mücadelesi veren ünlü aktör, yaşamının son yıllarında kendini bağımlılara yardım etmeye adamıştı.

ROL ARKADAŞLARI DUYGULARINI İFADE ETTİ

Evindeki jakuzide ölü bulunan ünlü aktörün "Friends" dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc açıklamada "Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte" ifadelerine yer vermişti.