Frigya'ya gelen pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu

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Beldedeki 3 bin yıllık Frig Vadisi'nin jeolojik yapısına bağlı olarak tüf kayalık arazide şekillenen göle gelen pelikanlar, sığ sularda üçer, beşerli gruplar halinde avlanıyor.

Gölde güzel görüntüler oluşturan pelikanlar, turistlerin ilgisini çekiyor. Bazı misafirler de göl kenarlarında pelikanları fotoğraflamaya çalışıyor.

Çok sayıda balık türünün yaşadığı tatlı su kaynağı Emre Gölü'ne gelen pelikanlar, bir süre konakladıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

Öte yandan, yine göl ve çevresinde leylek, balıkçıl gibi farklı göçmen kuşlar ile sürüngenler de görülüyor.

İhsaniye'de yapımı hızla devam eden "Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi"nin, bölgedeki tarih, doğa ve spor turizmini canlandırması bekleniyor. Büyük ölçüde yapımı tamamlanan projeyle, yerli ve yabancı turistler, seyir terası, kır bahçesi, restoran, spor ve piknik alanlarında keyifli zaman geçirecek.