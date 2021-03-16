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Frontex'e "Ege Denizi'nde mültecilerin geri itilmesi" eleştirisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu üyesi Ylva Johansson, Ege Denizi"nde mültecilerin geri itilmesiyle ilgili iddiaların, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) açısından iyi olmadığını belirterek, "Benim görüşüme göre doğru personeli daha önce bölgeye yerleştirseydik bu iddialardan kaçınmamız mümkün olabilirdi." dedi.

Frontex'e
AA

Avrupa Birliğinin (AB) dış sınırlarından sorumlu kurumu Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri ile Johansson, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde, Frontex ile ilgili inceleme grubu üyelerinin sorularını yanıtladı.

Avrupa'nın yasa dışı sınır geçişleri, göçün yönetilmesi, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının önlenmesi ile suç örgütlerine karşı sınırlarını koruması gerektiğine vurgu yapan Johansson, Frontex'in bu konuda önemli bir rol oynadığını söyledi.

Ege Denizi'nde mültecilerin geri itildiği iddialarına ilişkin açıklama yapan Johansson, Frontex için bu iddiaların iyi olmadığını belirterek, "Benim görüşüme göre doğru personeli daha önce bölgeye yerleştirseydik bu iddialardan kaçınmamız mümkün olabilirdi." diye konuştu.

Türkiye ile yapılan Geri Kabul Anlaşması'na da değinen Johansson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında da olsa anlaşmanın uygulanmaya devam ettiğini söyledi. Johansson, üçüncü ülkelerle yapılan anlaşanın geliştirilmesi için iş birliğinin önemli olduğuna da vurgu yaptı.

Johansson, oturumun ikinci bölümünde de geri itme konusuna değinerek, "Bu iddialar ve suçlamalar birlik içinden, STK'lardan, medyadan ve üçüncü ülkelerden de geliyor. Bu tip iddialarla ilgili cevaplarımızı üzerinden çok geçmeden vermeliyiz. Frontex, bu olaylarla ilgili konulara geç açıklık getirerek kendi imajını zedeliyor." ifadelerini kullandı.

- Frontex'in kapasitesi 2027'de 10 bin personele çıkarılacak

Frontex'in yaklaşık 1200 personelin AB sınırlarını korumak için görevde olduğunu belirten Leggeri, 200 kişinin daha mart ayı itibariyle göreve başlayacağının söyledi.

Gelecek yıl 300 kişilik ekibin de 11 aylık eğitimin ardından Frontex'e katılacağını kaydeden Leggeri, ayrıca gelecek aydan itibaren yönetim kurulunda temel haklar yetkilisi görev alacağını ifade etti.

Bu konudaki şikayetlerle ilgilenmek ve şikayet mekanizmasını güçlendirmek için bu alanda bir yetkili ve yardımcı alacaklarını ifade eden Leggeri, "Bazı yasal sorunlarla karşı karşıyayız. Ölümcül olmayan silahlarla ilgili kurallar açık ancak ateşli silahlar için açık kurallar bulunmuyor. Bu konuda Avrupa Komisyonu 2020 sonunda bir karar verdi ve üye ülkelerdin Polonya, yasalarını AB yönetmeliklerine uygun hale getirdi. Polonya silah alabilecek." dedi.

Leggeri, Yunanistan ile de aynı konuda görüşmelerin yürütüldüğünü belirterek, "Yunanistan'la da bir anlaşmaya vardık. 2021 yazında Yunanistan'a da silah tedariki yapılmalı. Bu konuda diğer ülkelerle de 2021 yazında ateşli silah tedariki konusunda görüşüyoruz." diye konuştu.

Temel haklar konusunda hesap verilebilirlik sisteminin geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Leggeri, bu konuda yapılan çalışmaların ardından gözlem sürecinin devam ettiğini söyledi.

Frontex'in gelecek yıllara ilişkin planlarından da söz eden Leggeri, "2027 yılı sonunda 10 bin personele ulaşma hedefimiz var. Üye ülkelerimizle hangi Frontex hizmetlerine sahip olmak istedikleri konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Sadece sınır ülkeleriyle değil diğer üyelerle de görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Leggeri, personelin sadece yasadışı göçle mücadele için değil suçluların geçişi ve sınırlardaki yasadışı aktivitelerle de mücadele edeceğini söyledi.

İnceleme grubu üyelerinin sorularını da yanıtlayan Leggeri, üye ülkelerin de desteğiyle geçen yıl Akdeniz'de 20 binden fazla yasadışı göçmenin hayatının kurtarıldığını vurguladı.

Leggeri, bu konuda İtalya ve Malta gibi üye ülkelerin yanında Libya ve Tunus'la işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.

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