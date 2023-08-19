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        Haberler Spor Futbol İtalya Frosinone: 1 - Napoli: 3 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Frosinone: 1 - Napoli: 3 MAÇ SONUCU

        İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli, deplasmanda Frosinone'yi 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 22:36
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        Serie A'da 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Napoli, Benito Stirpe Stadı'nda ligin yeni takımlarından Frosinone'ye konuk oldu.

        Ev sahibi ekip, 7. dakikada Abdou Harroui'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de rakibine 24. dakikada Matteo Politano, 42 ve 79. dakikalarda Victor Osimhen'in golleriyle cevap veren Napoli, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

        Aynı saatte başlayan diğer müsabakada ise Hellas Verona, deplasmanda Empoli'yi 1-0 mağlup etti.

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