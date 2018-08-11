Frosinone - Sudtirol maç önü

İtalya Kupa 3.Tur maçında Frosinone ile Sudtirol, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Ev sahibi Frosinone, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sudtirol, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 750 kodlu maçı oynayanlar; Frosinone galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Sudtirol galibiyet oranı 9.00. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.
Frosinone önceki hafta Prato mücadelesinde 1-0 yenildi.
Sudtirol ise Portosummaga maçında 1-0 yenildi.
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