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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Frozen Clouds'tan enstrümantal albüm

        Frozen Clouds'tan enstrümantal albüm

        Frozen Clouds, ikinci stüdyo albümleri 'Kalbime İnanıcam'ın enstrümantal versiyonunu yayımladı. 9 şarkılık Garaj Müzik etiketli albüm, tüm dijital müzik platformlarında yayında.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 10:26 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:26
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        Frozen Clouds'tan enstrümantal albüm
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        Kaykaydan tanışan arkadaşların kurduğu, yetenekli gençlerden oluşan Frozen Clouds, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yayımladıkları ikinci stüdyo albümleri 'Kalbime İnanıcam'ın enstrümantal versiyonunu yayımlayarak diskografisine 3’üncü albümü ekledi.

        Akış Ka, Granul, Kodes Kahra gibi sanatçılarla düetlerin de bulunduğu albümden ilk olarak yayımlanan Kum’la “Bazen” ve 3pillie ile “Hatıran” şarkıları, enstrümantal albümde de öne çıkanlar arasında. 9 şarkılık Garaj Müzik etiketli albüm, tüm dijital müzik platformlarında yayında.

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        #Frozen Clouds
        #Kalbime İnanıcam
        #Garaj Müzik
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