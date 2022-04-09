Karşılaşmaya hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor, rakibine göre daha kontrollü oynadığı ilk çeyreği 18-14 önde kapattı. İkinci çeyrekte özellikle Onuralp Bitim'in hem içeriden hem dışarıdan şutlarını Bahçeşehir Koleji savunamayınca, ev sahibi ekip devre arasına 40-28 önde girdi.

Üçüncü periyotta seyirci desteği ve açılan farkın rahatlığıyla parkeye çıkan yeşil-beyazlı ekip, iyi savunma yaparak ve özellikle set hücumlarını iyi değerlendirerek farkı korumayı başardı ve final çeyreğine 65-54 üstün gitti.

Son periyotta Bahçeşehir Koleji, savunmadaki agresifliğini artırırken hücumda da skor üretmeye başladı ve maçın bitimine 49 saniye kala farkı 2'ye indirdi. Ev sahibi ekip hücumdan eli boş dönerken, 9 saniye kala konuk takım serbest atış kazandı. Smith'in kullandığı serbest atışlardan sadece biri sayıya dönüşünce Bahçeşehir Koleji beraberliği yakalama şansını kaçırdı ve Frutti Extra Bursaspor kalan sürede rakibine dönüş şansı tanımayarak parkeden 80-78 galip ayrıldı.

Bursa temsilcisinde Onuralp Bitim, 30 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Polat Parlak

Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Andrews 10, Hayes 17, Dudzinski 7, Onuralp Bitim 30, Mithat Can Özalp, Metin Türen 2, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 2

Bahçeşehir Koleji: Jones 2, Hall 5, Smith 10, Dekker 13, Oğuz Savaş 10, Kartal Özmızrak 5, Muhammed Mustafa Baygül 13, Solomon 18, Berkan Can, Erkan Yılmaz 2

1. Periyot: 18-14

Devre: 40-28

3. Periyot: 65-54

Beş faulle çıkan: 39.15 Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor)