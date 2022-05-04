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Frutti Extra Bursaspor, Euroleague’de

EuroCup’ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı

Frutti Extra Bursaspor, Euroleague’de

Frutti Extra Bursaspor tarih yazmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, EuroCup yarı finalinde Morabanc Andorra’yı 85-68 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Bu tarihi zafer Bursaspor’a Euroleague'in de kapılarını açtı. Yeşil-beyazlılar gelecek sezon Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte Euroleague’de mücadele edecek.

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