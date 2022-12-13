Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. haftasında Frutti Extra Bursaspor, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 75-69 yendi.

Bursa temsilcisi bu sonuçla gruptaki 5. galibiyetine imza attı.

Karşılaşmaya Clemmons ve Needham'ın sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayarak başlayan Frutti Extra Bursaspor, bu performansı periyot genelinde yayamayınca konuk ekip Lietkabelis, Goloman ile etkili olduğu ilk çeyreği 22-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda hızlı başlayan ve Dudzinski ile üst üste smaçlar bulan Frutti Extra Bursaspor, 15. dakikada skor üstünlüğünü lehine çevirdi: 29-26. İki takımın da savunmadaki sertliği arttırarak rakibini hataya zorladığı kalan dakikaları Bursa temsilcisi daha iyi oynadı ve soyunma odasına 36-35 üstün girdi.